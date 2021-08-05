2021/08/05 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 11871 إصابة جديدة بكورونات وماثل 7461 حالة جديدة للشفاء من كورونا و62 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 92866 شخصاً للقاح كورونا في يوم.

ظهرت المقالة العراق يسجل 11871 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 92 ألف يتلقون اللقاح أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 11871 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 92 ألف يتلقون اللقاح) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 11871 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 92 ألف يتلقون اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).