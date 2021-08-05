الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي الاوضاع السياسية وملف الانتخابات

2021/08/05 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس مع السفير الأميركي ماثيو تولر العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي انه تم في اللقاء البحث في أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، دعمَ بلاده للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة القادمة./انتهى3

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