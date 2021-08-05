الرئيس الايراني : ارادة الشعب .. التطلع للاستقلال والتصدي للقوى الاستكبارية

2021/08/05 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي ان : ارادة الشعب ..التطلع للاستقلال والتصدي للقوى الاستكبارية.وقال في كلمة بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا لايران ان : الشعب الايراني يريد من الحكومة ان تدافع عن حقوق الانسان في انحاء العالم .واضاف رئيسي: سنكون الى جانب المظلومين اينما كانوا./انتهى3

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