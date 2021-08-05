2021/08/05 | 16:58 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي خلال تنصيبه: إرادة الشعب الايراني استقرت على إرساء العدالة و الحرية و التنمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 16:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي خلال تنصيبه: إرادة الشعب الايراني استقرت على إرساء العدالة و الحرية و التنمية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي خلال تنصيبه: إرادة الشعب الايراني استقرت على إرساء العدالة و الحرية و التنمية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي خلال تنصيبه: إرادة الشعب الايراني استقرت على إرساء العدالة و الحرية و التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).