الكاظمي يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول “داعش”

2021/08/05 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون، بمناسبة تسنمه مهام عمله سفيراً للمملكة المتحدة في بغداد”.

واضاف البيان، “شهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والثقافة، ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي”.

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء، “أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة”.

من جانبه أكّد السفير البريطاني دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط.

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