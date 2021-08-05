الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

2021/08/05 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الحلبوسي، استقبل السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر"، مبينا أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة".

وأضاف أنه "بحث ايضا أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه أكد السفير الأميركي "دعمَ بلاده للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة القادمة".

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