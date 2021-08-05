(بغداد اليوم) تنشر آخر تحديث لأسعار الذهب والعملات الاجنبية

2021/08/05 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم) آخر تحديث لأسعار الذهب والعملات الاجنبيةاليوم الخميس: 5 - 8- 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,250سعر شراء الدولار 147,250تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار.2,550,000 تومانتقريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 118,34 دولار100 باوند 139.88 دولار100 دولار 853,92 ليرة تركيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1810.02 $ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 70.32 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 68.16 دولار

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