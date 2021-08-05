العراق.. اكتشاف أقدم مثال للهندسة التطبيقية على لوح طيني يعود لـ 3700 عام

2021/08/05 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء أقدم مثال للهندسة التطبيقية على لوح طيني عمره 3700 عام يعود الى العصر البابلي القديم في العراق، وذلك قبل اكثر من الف عام من ولادة العالم الاغريقي فيثاغورس الذي ينسب اليه هذا العلم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، انه تم اكتشاف اللوح المعروف باسم "سي 427" في أواخر القرن التاسع عشر في وسط العراق، لكن أهميته ظلت مجهولة حتى تم تحليله بمزيد من التفصيل من علماء الرياضيات من جامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني، أستراليا.

يعود تاريخ اللوح إلى العصر البابلي القديم، أي بين عامي 1900 و1600 قبل الميلاد، ويتضمن الرياضيات التي استخدمها المساحون لتحديد حدود الأرض.

ووصف المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور دانيال مانسفيلد، اللوح بأنه يعد "عنصرا مهما" نظرا لأنه يتضمن مثالا لما يعرف الآن باسم "ثلاثية فيثاغورس"، والتي تستخدم لصنع زوايا قائمة دقيقة، ولكن قبل ألف عام من ولادة فيثاغورس حتى.

وقال مانسفيلد: "إنه المثال الوحيد المعروف لوثيقة مساحية من الفترة البابلية القديمة، وهي خطة يستخدمها المساحون لتحديد حدود الأرض".



وتابع: "في هذه الحالة، يخبرنا بالتفاصيل القانونية والهندسية حول حقل تم تقسيمه بعد بيع جزء منه".

وأشار الدكتور إلى أن اكتشاف وتحليل اللوح الطيني يعطي لمحة مهمة على تاريخ الرياضيات، ووضع الهندسة قبل قرون مما كان يعتقد أنها ظهرت لأول مرة.

في عام 2017 وجد الدكتور مانسفيلد قطعة أثرية رائعة أخرى من نفس الفترة، تعرف باسم "بليمبتون 322"، وكانت نوعا فريدا من الجدول المثلثي.

وأوضح، ان "من المعروف عموما أن علم المثلثات - فرع الرياضيات الذي يهتم بدراسة المثلثات- طوره الإغريق الذين درسوا السماء ليلا في القرن الثاني قبل الميلاد"، "لكن البابليين طوروا علم المثلثات البدائي الخاص بهم لحل المشكلات المتعلقة بقياس الأرض، وليس السماء".

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