السيد رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية إيران الإسلامية

2021/08/05 | 17:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ انطلقت مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي في مقر مجلس الشورى الاسلامي بالعاصمة طهران بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين وكبار القادة العسكريين وكذلك الضيوف الأجانب.وتجري مراسم اداء اليمين الدستورية، بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية […]

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