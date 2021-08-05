لقاء يجمع الحلبوسي بالسفير الأميركي: حوار في ملفات ’ساخنة’

2021/08/05 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه (5 تموز 2021) أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة، فضلاً عن أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، "دعمَ بلاده للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة القادمة".

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