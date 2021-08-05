"أنا لا أمزح".. بايدن بصدد إعلان توجه أميركي جديد بشأن السيارات

2021/08/05 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون كبار تحدثوا لعدد من وسائل الإعلام، إن الرئيس، جو بايدن، سيحدد الخميس هدفا وطنيا جديدا لزيادة استخدام السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ودعوة الشركات المصنعة للسيارات لجعل مبيعاتها من هذه النوع تصل إلى 40-50 بالمئة من اجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

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