2021/08/05 | 17:10 - المصدر: عين العراق
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الأخبار المحلية
الخميس 5 أغسطس 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 14
كورونا العراق: نحو 12 ألف إصابة جديدة
اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 11871 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: نحو 12 ألف إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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