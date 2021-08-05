2021/08/05 | 17:10 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الخميس 5 أغسطس 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 14

كورونا العراق: نحو 12 ألف إصابة جديدة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 11871 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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