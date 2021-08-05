الكهرباء: التفجيرات الممنهجة تحولت إلى أبراج غربي البلاد (صور)

2021/08/05 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

أن "الهجمة الممنهجة" استهدفت خطوط نقل

الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية

من البلاد، بالتزامن مع الهجمات التي

طالت المنطقة الشمالية لتكن من نصيب خط

(حديثة- قائم) 4

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