مصدر لـCNN: السعودية وضعت أمريكا في مأزق بقضية سعد الجبري.. وتبدو ثأرًا شخصيًا

2021/08/05 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مصدر أمريكي مطلع أن المملكة العربية السعودية وضعت الولايات المتحدة في مأزق بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها المملكة ضد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري بأمريكا، معتبرا أن القضية "تبدو ثأرًا شخصيًا".

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