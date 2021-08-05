النجف: انعقاد اجتماع امني لوضع خطة لشهر محرم واحياء الشعائر الحسينية

2021/08/05 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ترأس محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري وبحضور هاشم الكرعاوي اجتماعا امنيا حضره قائد شرطة النجف ومدراء الاجهزة الامنية والدفاع المدني وفرقة الامام علي القتالية وهيئة المواكب الحسينية وبعض الدوائر الخدمية والعتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم لمناقشة الخطة الامنية الخاصة لاحياء شهر محرم الحرام وتامين الزائرين والمعزين والمواكب الحسينية.واكد المحافظ ضرورة العمل بتنسيق عال وتنظيم كبير لانجاح مراسيم الزيارة واحياء الشعائر الحسينية مشددا على اهمية تحمل كل جهاز دوره الامني وتبادل المعلومات الامنية بشكل سري والتعاون واشراك المواطن في رصد اي حالة مشبوهة./انتهى

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