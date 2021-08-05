الأمين العام لمجلس الوزراء: الإعلام ركيزة مهمة وأداة فعّالة للتعبير عن نظام الدولة

2021/08/05 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن الإعلام أحد الركائز الأساسية المهمة، التي تقف عليها الدولة، مشددا على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي المعبر عن نظام الدولة من دون الانحياز أو التخندق في المحسوبية أو السير باتجاه معين دون آخر.وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي:" أن الحكومة العراقية تعمل على تقديم الدعم للإعلام الوطني الهادف، وتولي اهتماماً خاصاً بالفن والفنانين، من خلال توفير الرعاية اللازمة لهم، ولاسيما أن العراق يمتلك طاقات وكفاءات قدمت وما زالت تقدم الكثير من الأعمال الفنية المختلفة".وأشاد الغزي، بالتطور الملحوظ لأداء شبكة الإعلام العراقي، في التعامل مع الأحداث اليومية بكل مهنية، ولفت إلى أن هذا الأمر قرّب الجمهور العراقي من شاشات القنوات التابعة إلى الشبكة، وحثّ على الابتعاد عن النقد الهدام، وتناول الجوانب السلبية بشكل متوازن ومسؤول، من أجل تقويم العمل المشترك بين الدولة والمؤسسة الإعلامية.ووجّه الأمين العام لمجلس الوزراء، بمتابعة ملف مشروع نظام الخدمة وسُلّم الرواتب والمخصصات للعاملين في شبكة الإعلام العراقي، بعد أن تم الانتهاء من تدقيقه من قبل مجلس الدولة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه.من جانبه،أشار رئيس مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي جعفر محمد ونان، إلى أن شبكة الإعلام العراقي، انتهجت سياسة جديدة في تطوير برامجها المتنوعة ونشراتها الإخبارية، التي أسهمت في ردم الفجوة بينها وبين المواطن العراقي، والتعامل بجدية مع جميع الملفات بمهنية عالية، على وفق الخطة التي رسمها مجلس الأمناء بالتنسيق مع إدارة الشبكة./انتهى7

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