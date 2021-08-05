2021/08/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أخرجت القوات الأمريكية رتلا محملا بالنفط السوري من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي، وفقا لمصادر محلية سورية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لوكالة "سانا" أن "رتلا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي، مؤلفا من 25 صهريجا محملا بالنفط المسروق من الجزيرة السورية توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

ولفتت المصادر إلى أن "الرتل كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة التابعة لمليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طريق غير شرعي".. سانا: القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بالنفط إلى شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طريق غير شرعي".. سانا: القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بالنفط إلى شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).