بالصور.. مراسم تأدية اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السيد رئيسي

2021/08/05 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ وصلَت الى طهران اليوم الخميس، عشرات الوفود الرسمية للمشاركةِ في مراسم اداءِ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليمينَ الدستورية.وهم كل من العراقي برهم صالح، الرئيس الافغاني أشرف غني، رئيس البرلمان الروسي وياتشسلاف ولودين، نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم رئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن، رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، رئيس […]

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مراسم تأدية اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السيد رئيسي أولاً على الايام نيوز.

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