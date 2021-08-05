2021/08/05 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن لاعبي ريال مدريد خاضوا حصة تدريبية هي الثالثة في الأسبوع مرتدين أقنعة تنظم دخول الأوكسجين إلى أجسامهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقنعة أكسجين وحقائب ظهر.. لاعبو الريال يخضعون لحصص تدريبية صعبة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقنعة أكسجين وحقائب ظهر.. لاعبو الريال يخضعون لحصص تدريبية صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).