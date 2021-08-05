اندلاع حريق كبير في بناية تجارية بشارع فلسطين ببغداد

2021/08/05 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ اندلع حريق كبير اليوم الثلاثاء في أحد شوارع العاصمة بغداد.وقال مراسلنا؛ أن حريقا اندلع في بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين قرب النادي التركماني.وأضاف أن 15 فرقة اطفاء توجهت لموقع الحادث للسيطرة على النيران وإبعاد خطرها عن الدور السكنية المجاورة.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp […]

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