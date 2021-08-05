2021/08/05 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مقتل الفتاة نجلاء نعمة الله سعيد، البالغة من العمر 21 عاما داخل مول شهير أثناء عملها في عيادة طبيب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال شهود عيان إن "نجلاء، توفيت أثناء عملها كسكرتيرة في عيادة طبيب أسنان داخل المول، عندما دخل عليها لص حاول سرقة هاتفها المحمول، إلا أنها قاومته، فرطم رأسها بقوة في الحائط ثم خنقها بالحجاب الذي ترتديه، وفر هاربا، ليعثر على جثتها العاملون في المول ويبلغوا قوات الشرطة التي تكثف من جهودها للقبض على الجاني".

وأكد التقرير الطبي المبدئي "وجود تهتك في الرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وآثار خنق بالرقبة".

وأمرت النيابة العامة المصرية بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وعمل تقرير الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن بعد ذلك.

وتكثف مباحث كفر الدوار جهودها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في المول والأماكن المحيطة به، وذلك للوصول إلى مرتكبي الواقعة، فيما فرضت أجهزة الأمن الحراسة المشددة على العيادة الطبية لحين انتهاء التحقيقات.

"الوطن"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرب رأسها بالحائط وخنقها بالحجاب.. جريمة قتل من أجل ’موبايل’ تهز مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرب رأسها بالحائط وخنقها بالحجاب.. جريمة قتل من أجل ’موبايل’ تهز مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).