"الثلث المُعطّل" للإصلاح السياسي في الأردن

2021/08/05 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذين يعرفون اللعبة السياسية في الأردن يدركون بشكل بديهي أن "شيطنة" اللجنة الملكية حتى قبل أن تبدأ عملها ليس فعلا بريئا

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