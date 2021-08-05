سيادة العراق تحتضر.. تصرف إيراني يثير غضب العراقيين (صور)

2021/08/05 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار التصرف غضب العراقيين لما يجري من عدم احترام لسيادة العراق.

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