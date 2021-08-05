2021/08/05 | 18:44 - المصدر: عين العراق

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الخميس 5 أغسطس 2021 | 06:24 مساءً

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غداً يتجمع المنتخب الوطني في العاصمة بغداد من اجل الاستعداد للتصفيات الآسيوية

طلب مدرب منتخبنا الوطني ادفوكات تجمع لاعبينا المحليين في بغداد وخوض وحدات تدريبية لحين اكتمال إجراءات السفر الى تركيا لاقامة معسكر تدريبي هناك.



وحسب توجيهات المدرب الهولندي ادفوكات طلب من مساعده رحيم حميد استدعاء 35 لاعب محلي للوصول الى قناعة بما يحتاجه في المرحلة المقبلة.



ومن جانب اخر سيتدخل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، من اجل اقناع الاندية القطرية لتفريغ لاعبينا المحترفين لديهم وهم كل من ( مهند علي، وايمن حسين، امجد عطوان، بشار رسن).

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