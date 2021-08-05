2021/08/05 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الدفاع المدني: 15 فرقة إطفاء تشارك في إخماد حريق كبير في شارع فلسطين

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