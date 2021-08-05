الرئيس الإيراني الجديد: أمد يدي لجميع الدول وخاصة الجارة والأزمات الإقليمية يجب أن تحل بالحوار

2021/08/05 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم

رئيسي القسم الدستورية أمام البرلمان

الإيراني وبحضور عشرات الوفود الأجنبية

الرسمية.

وقال رئيسي في كلمته بعد أداء القسم

الدستورية، "ارادة الشعب الايراني

استقرت على ار

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