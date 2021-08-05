غبت دون أن أغيب... - زينة أوبيهي

2021/08/05 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زينة_أوبيهي عندما يكون الغياب حضورا...لا يغيب المناضل ولا يتغيب.



حضور المناضل شرط نضاليته.الحضور ليس دائما صياغة مقال أو كتابة جملة مفيدة أو غير مفيدة.الحضور ليس أخذ صورة أو عناق أمام الكاميرا...الحضور ليس الهتاف في الشارع أو رفع لافتة باهتة...الحضور ليس تسويق الوهم...الحضور ليس ممارسة الخضوع والخنوع...إن في الغياب حضور، حضور المبدئية وحضور الفعل الصامت...ما أحوجنا الى الصم ......





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