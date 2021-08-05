2021/08/05 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_راكان_موسى النقود هي كل ما يلقى قبولا عاما اجتماعيا لتأدية ثلاث وظائف :ــ وسيط للتبادل .ــ مخزن للقيم .ــ معيار للقيم .رغم الأهمية الاجتماعية للنقود إلا أن تغير "مادتها" أو "هيئتها" ليست بعامل حاسم دال على نمط الإنتاج ..



المهم هو (( القبول الاجتماعي )) ، و الوظائف التي تُعنى بتأديتها النقود لا تكون قبل ذلك ــ و رغم أن للذهب خصائص معينة قد تجعله أفضل من غيره ..



لكن هذه الخصائص لا تمنع غيره ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صمود و زوال .. الرأسمالية 4 - موسى راكان موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صمود و زوال .. الرأسمالية 4 - موسى راكان موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).