المكتب الخاص للسيد الصدر يقرر إيقاف صلاة الجمعة بسبب تزايد الإصابات بكورونا

2021/08/05 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات كافة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وذكر المكتب في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظراً للظروف الصحية الصعبة بسبب تزايد حالات الإصابة وتماشياً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، تقرر إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات كافة وتوابعها حتى إشعار آخر".

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