مكتب الصدر يقرر إيقاف “صلاة الجمعة”

2021/08/05 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر، إيقاف صلاة الجمعة بسبب تزايد الإصابات بكورونا.

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