2021/08/05 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار محافظة ذي قار.

وقال عبد الجبار في بيان صحفي، إنه “تم تخصيص 300 مليار دينار من موازنة الوزارة السنوية لدعم صندوق اعمار محافظة ذي قار”، مشيراً الى أن “الحكومة ووزارة النفط توليان اهتماماً استثنائياً لمحافظة ذي قار وتحرصان على دعم المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بها من اجل ابناء ذي قار”.

وأكد وزير النفط “استثناء ذوي شهداء حريق مستشفى الحسين من ضوابط التشغيل في الشركات النفطية”.

على صعيد متصل كشف وزير النفط عن “دراسة توفير تخصيصات ماليةمن قبل وزارة النفط لدعم المشاريع التنموية في محافظة البصرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 300 مليار دينار لدعم صندوق إعمار ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).