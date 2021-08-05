2021/08/05 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | زعيم التيار الصدري يوجه بإيقاف صلاة الجمعة بسبب تزايد اصابات كورونا

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