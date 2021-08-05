التيار الصدري يوقف صلاة الجمعة في جميع المحافظات بسبب كورونا

2021/08/05 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، إيقاف صلاة الجمعة، في جميع المحافظات، بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال المكتب الخاص في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 تموز 2021) أنه "نظرًا للظروف الصحية الصعبة بسبب تزايد حالات الإصابة في العراق تقرر إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات كافة وتوابعها حتى إشعار آخر".

وأوصت لجنة الصحة في مجلس النواب، الخميس، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح، فيما أكدت عدم جدوى فرض حظر للتجوال.

وقال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (5 آب 2021)، إن "توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة"، مبيناً أن "ما تمر به البلاد غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، وتوصياتنا صبت على الجانبين العلاجي والوقائي".

وأضاف، "أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات"، لافتاً إلى أن "التوصيات الوقائية تتعلق بالجهد الحكومي".

وتابع، "نلاحظ أنَّ هناك استخفافاً من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين"، مشدداً أن "فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي".

وأكّد، على ضرورة أن "تكون هناك حملة كبيرة من وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيحية أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات، إضافة إلى فرض الأمور الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وهذا الأمر أصبح مملَّاً لكثرة طرحه".

وكشفت وزارة الصحة، في 2 آب الحالي، عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد والمحافظات.

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