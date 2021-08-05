2021/08/05 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملياردير وقطب التكنولوجيا الأميركي، بيل غيتس، إن "علاقته بالمدان بجرائم جنسية، جيفري أبستين، تسببت بخلافات مع زوجته السابقة وشريكته ميليندا".

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