زعيم التيار الصدري يوجه بإيقاف صلاة الجمعة بسبب تزايد اصابات كورونا

2021/08/05 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإيقاف صلاة الجمعة بسبب تزايد إصابات كورونا.

وكشفت وثيقة صادرة عن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه نظرا للظروف الصحية الصعبة بسبب تزايد حالات الإصابة وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، تقرر إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات كافة الى اشعار اخر.

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