2021/08/05 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني باندلاع حريق كبير في بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين في بغداد.

وأضاف المصدر أن الحريق شب في عمارة مجاورة للنادي التركماني بحي فلسطين، وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني استنفرت جهودها لإخماد الحريق من خلال إرسالها خمس عشرة فرقة إطفاء للسيطرة على الحريق وإبعاده عن الدور السكنية المجاورة.

هذا، ولم تنشر بعد أية تفاصيل عن الأضرار البشرية والمادية التي خلفها الحريق حتى اللحظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير اندلع في بناية بشارع فلسطين وسط بغداد و15 فرقة إطفاء تشارك في إخماده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير اندلع في بناية بشارع فلسطين وسط بغداد و15 فرقة إطفاء تشارك في إخماده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).