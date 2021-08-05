زجاجة خمر لبومبيو تثير حالة طوارئ في الخارجية الأمريكية

2021/08/05 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف"، فيما تتحرى الوزارة الأمر.

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