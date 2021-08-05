ماذا تقول الصحة عن تلقيحهم؟.. ارتفاع معدل إصابات الأطفال بكورونا في العراق

2021/08/05 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن هنالك ارتفاعا بنسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، فيما أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "وبحسب الأرقام الحالية حصل ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

وأضاف أنه "لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط".وسجلت وزارة الصحة اليوم، 11871 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومنذ السادس والعشرين من تموز الماضي يسجل العراق معدل إصابات لا يقل عن 10 آلاف يوميا.

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