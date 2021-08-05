حقوق الانسان تعلن تلقيها 800 بلاغ عن تعذيب لسجناء وتوجه انتقاد لمجلس النواب

2021/08/05 | 19:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، تلقيها اكثر من 800 بلاغ عن تعذيب سجناء، فيما المحت الى احالتها للمحكمة الدولية.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في تصريحات اطلع عليها “النور نيوز” ان:” حقوق الانسان تتلقى دائما شكاوى بالتعذيب في مراكز السجون ومنها لفطي ونفسي وجسدي، واكثر من 800 بلاغ وصلتنا في مزاعم التعذيب …

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