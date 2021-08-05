صحة ميسان توقف اجراء العمليات الباردة في مستشفيات تحتوي على ردهات لعزل مصابي كورونا

2021/08/05 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اوقفت دائرة صحة ميسان إجراء العمليات الباردة في مستشفى ميسان للطفل والولادة ومستشفى الشهيد الصدر بسبب وجود ردهات لعزل المصابين بفيروس كورونا مما شكل ضغطا على الردهات والقاعات بالمستشفيات المذكورة.وقال مدير عام دائرة صحة ميسان علي العلاق :" تم إيقاف العمليات الباردة التي من الممكن تأجيلها مع استمرار إجراء العمليات الطارئة في مستشفى الزهراوي"./انتهى

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