الأمين العام لمجلس الوزراء يدعو إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لتحديد النشاطات الصناعية المهمة في المحافظات

2021/08/05 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، هيئة المدن الصناعية، إلى الاستعانة بالشركات الاستشارية التخصصية؛ لتحديد النشاطات الصناعية المختلفة المهمة، على وفق الطبيعة الجغرافية والتجارية والزراعية لكل محافظة؛ لغرض توزيعها بشكل عادل يخدم الواقع الصناعي.وقال خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال تخصيص المدن الصناعية، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سخرت جهدها لدعم إنشاء المدن الصناعية في جميع المحافظات، من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المردودات المالية والتجارية، وتدعيم النشاطات الاستثمارية التي ستسهم في استقطاب الأيادي العاملة.كما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، إلى المحافظات، للاطلاع على مساحات قطع الأراضي المتوفرة، والمباشرة بإنهاء ملفات استملاكها لصالح وزارة الصناعة والمعادن، وتهيئة الظروف الملائمة كافة لإنشاء المدن الصناعية.وناقش المجتمعون، آلية تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع السابق، وأهمية الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه عملية استملاك قطع الأراضي، وحسمها مع وزارات الزراعة والمالية والصناعة والمعادن والمحافظات المعنية، كما نوقشت الإجراءات المتخذة بشأن المدن الصناعية في محافظات واسط والبصرة وذي قار والمثنى والأنبار والنجف./انتهى8

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