2021/08/05 | 19:48 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الخميس 5 أغسطس 2021 | 07:40 مساءً | عدد القراءات : 12

الصحة تعلق بشأن اعطاء لقاحات كورونا للاطفال

أكدت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، فيما أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إنه "وبحسب الأرقام الحالية حصل ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

وبخصوص إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، بين أنه "لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط".

وسجلت وزارة الصحة اليوم، 11871 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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