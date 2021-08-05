في كربلاء.. 1600 كاميرا لمراقبة الامن خلال محرم

2021/08/05 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء عن نصب 1600

كاميرا مراقبة وزعت على مداخل

المحافظة، اضافة الى الاقضية والنواحي،

لمراقبة الامن خلال شهر محرم الحرام.

وقال قائد الشرطة احمد زويني، لوكالة

نون الخبرية، ان عدد الكام

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