جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بأحد قيادات داعش ويضبط اكداس للعتاد في الطارمية

2021/08/05 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم

الخميس، القبض على أحد قيادات ما يسمى

بـ"ولاية شمالي بغداد" بتنظيم داعش

الإرهابي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان

تلقته وكالة نون

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