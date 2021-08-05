حريق يسوّي بلدة أمريكية بالأرض ويقضي على أغلب معالمها

2021/08/05 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى حريق هائل على الكثير من مناطق بلدة غرينفيل في كاليفورنيا، حيث اجتاحها بسرعة مقلقة وعرّض حياة الأشخاص الذين لم يستجيبوا لأوامر الإخلاء للخطر.

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