الغزي يدعو إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لتحديد النشاطات الصناعية المهمة

2021/08/05 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، هيئة المدن الصناعية، إلى الاستعانة بالشركات الاستشارية التخصصية؛ لتحديد النشاطات الصناعية المختلفة المهمة.وقال الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال تخصيص المدن الصناعية، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سخرت جهدها لدعم إنشاء المدن الصناعية في جميع المحافظات، من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المردودات المالية والتجارية، وتدعيم النشاطات الاستثمارية التي ستسهم في استقطاب الأيادي العاملة".وأشار إلى "ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، إلى المحافظات، للاطلاع على مساحات قطع الأراضي المتوفرة، والمباشرة بإنهاء ملفات استملاكها لصالح وزارة الصناعة والمعادن، وتهيئة الظروف الملائمة كافة لإنشاء المدن الصناعية".وناقش المجتمعون، بحسب البيان "آلية تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع السابق، وأهمية الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه عملية استملاك قطع الأراضي، وحسمها مع وزارات الزراعة والمالية والصناعة والمعادن والمحافظات المعنية، كما نوقشت الإجراءات المتخذة بشأن المدن الصناعية في محافظات واسط والبصرة وذي قار والمثنى والأنبار والنجف".

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