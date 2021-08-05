رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (92) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس

2021/08/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليو) إيرلندا اختتاماً لهذا البند، يتوجب أن ننتقل إلى إيرلندا هنيهة.



نبدأ أولا بالوقائع المتعلقة بالمسألة.



بلغ عدد سكان إيرلندا 8,222,664 عام 1841، وتهاوى إلى 6,623,985عام 1851، وإلى 5,850,309 عام 1861، ثم إلى 5 ملايين ونصف مليون عام 1866، أي ما يقارب مستوی-;- عام 1801.



وبدأ التناقص بسنة المجا ......





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