بيان المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المؤتمر النسائي الثاني

2021/08/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المؤتمر_النسائي_الثاني تحت شعار “بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية”، انعقد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال يومَي الجمعة والسبت، الموافقَين 30 – 31 تموز 2021، وذلك في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.



وحضر المؤتمرَ حوالي المئة من الشخصيات والجمعيات النسائية من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مراعاة قاعدة التباعد الاجتماعي، بينما كانت بقية المشاركات عبر منصة زووم.



إذ كان الم ......





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