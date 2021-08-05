بينهم 50 عراقيا.. بولندا تعتقل اكبر مجموعة مهاجرين

2021/08/05 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرحت دائرة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت الدائرة في بيان أن “ضباط مفرزة بودلاسكا الحدودية اعتقلوا 62 شخصا لعبورهم بشكل غير قانوني الحدود البولندية البيلاروسية”.

واضاف البيان، ان “هذه هي أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يتم احتجازهم على الحدود البولندية البيلاروسية في يوم واحد”.

وأوضح حرس الحدود البولندي أن “من بين المهاجرين غير النظاميين 50 مواطنا عراقيا و11 مواطنا إيرانيا ومواطن واحد من الكاميرون، كما تم اعتقال مواطن أوكراني بتهمة التواطؤ في عبور الحدود بشكل غير قانوني”.

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