بعد مقتل مهاجر عراقي.. بغداد توقف رحلاتها الجوية إلى بيلاروسيا

2021/08/05 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النقل العراقية، الخميس، إيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" من مطار بغداد، فيما قالت الخطوط إن القرار "مؤقت" ويستمر لمدة أسبوع.

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